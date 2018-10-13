2018-10-13T08:20:34+03:00
Звезды

В Тобольске открылась выставка к 100-летию последнего выпуска «Ежегодника Тобольского губернского музея»

Одним из авторов был агроном Николай Скалозубов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: tonkosti.ruФото: tonkosti.ru
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В Тобольском губернском музее открылась выставка, посвящённая столетию с момента выхода последнего выпуска «Ежегодника Тобольского губернского музея». Как сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на главного научного сотрудника, кандидата исторических наук Игоря Балюнова, одни из авторов «Ежегодника» был тобольский губернский агроном Николай Скалозубов.

Именно он, после публикаций в зарубежных газетах о том, что сибиряки добавляют в сливочное масло топлёный бараний и свиной жиры, лично проверил качество масла. Тем самым, он заставил иностранцев признать, что газетные сообщения – клевета. В 1894 году его назначили тобольским губернским агрономом, а в начале XX века стал хранителем фондов Тобольского губернского музея.

Среди работ Николая Лукича – более 270 трудов: «Урожай хлебов в Тобольской губернии», «Коллекция образцов почв Тобольской губернии», популярная брошюра о свиноводстве и многие другие. Агроном сам распространял знания среди крестьян, а в 1900 г. в д. Соколовка около Тобольска открыл первую в Западной Сибири сельскохозяйственную школу.

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