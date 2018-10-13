В Тобольске и Тюмени появятся два новых детских сада

СЕГОДНЯ 07:28 2018-10-13T07:28:41+03:00

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В Тюмени и Тобольске совсем скоро появятся два новых детских сада. Как сообщили в ГУС Тюменской области, контракты уже заключены, строители в ближайшее время приступят к подготовительным работам на участках.

Тобольский детсад появится уже в конце 2019 года в микрорайоне №15, неподалёку от строящейся сейчас школы. Оба объекта запланированы в рамках программы правительства Тюменской области и тобольской администрации по развитию инфраструктуры при поддержке СИБУРа.

Трёхэтажное здание детского сада в Тюмени появится в микрорайоне Ямальский-2, рядом со школой, которая открылась в сентябре. На территории садика расположатся четыре площадки для детей младших групп, 6 площадок для детей средних и старших групп, а также две спортплощадки. На первом этаже расположатся ясельные и младшие группы, а также медицинский блок. На втором – средние и старшие группы, на третьем – старшие и подготовительные группы, музыкальный класс, физкультурный зал и кабинет психолога.