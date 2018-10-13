Погода в Тюмени 13 октября: ночью - минус, днём - плюс

СЕГОДНЯ 06:03 2018-10-13T06:03:51+03:00

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В Тюмени 13 октября ожидается облачность с прояснениями, местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -0…-5… днем -1…+4… C.

В этот день смотрели на приметы: если на Михаила выпадал первый снег, значит, зима настанет еще не скоро. Если же к этому времени все журавли улетели на юг, значит, зима будет ранней и холодной.

Также на Михаила было также принято купать детей на пороге. Считалось, что это защитит их от болезней зимой.