2018-10-12T15:35:24+03:00
Политика

Сергей Шустов назначен заместителем губернатора Тюменской области

Он продолжит курировать строительную сферу региона
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Сергей Шустов назначен заместителем губернатора Тюменской области. Фото admtyumen.ruСергей Шустов назначен заместителем губернатора Тюменской области. Фото admtyumen.ru
Изменить размер текста:

Начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов назначен заместителем губернатора. Распоряжение о назначении подписано главой региона Александром Моором.

Распоряжение вступило в силу сегодня, 12 октября. Новый зам продолжит руководство областным управлением строительства, уточнили в пресс-службе главы региона.

Перед Шустовым поставлена задача - улучшить условия для развития строительной отрасли в регионе, укреплять индустрию и совершенствовать госконтроль в этой сфере. В регионе должен быть комплексный подход к созданию гармоничной среды для жизни людей: комфортное жильё, социальная инфраструктура, дорожная и транспортная составляющая, общественные пространства – все должно отвечать запросам и потребностям общества.

- Сергей Шустов - профессионал в своей сфере, опытный управленец, сторонник новаций. Он пользуется авторитетом у наших застройщиков, наладил с ними конструктивный диалог. Не сомневаюсь, он приложит максимум усилий для решения имеющихся вопросов, эффективного функционирования строительного комплекса региона, – отметил Александр Моор.

Сергею Шустову 50 лет, он женат и имеет двух детей. С декабря 1999 года работает в главном управлении строительства. Начинал с главного специалиста, затем занимал должности начальника отдела, заместителя начальника управления строительства и строительной индустрии. В 2006 году назначен начальником управления строительства и строительной индустрии главного управления строительства Тюменской области. В 2009 году стал заместителем начальника главного управления строительства и ЖКХ. В 2011 году возглавил управление. С июля 2012 года – начальник главного управления строительства Тюменской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Тюмени установят деревянный арт-объект с надписью из ниток
Один из главных героев детской литературы готовится отметить День рождения
В Тюмени временно закрывают проезд на улице Пушкина
Директора и владельца АЗС под Заводоуковском оштрафовали на 60 тысяч рублей
Прокуратура Тюменской области откроет горячую линию о нарушениях в здравоохранении
В одном из бюджетных учреждений Ялуторовска кормили рисом с гусеницами
CONCORD ORCHESTRA: новое звучание классики рока
Еще одна многодетная семья в Тюменской области получила в подарок большой дом
Система сельхозкооперации в Тюменской области признана лучшей в России
Тюменскую кольцевую дорогу планируют открыть все же в 2018 году
Производство рыбы в Тюменской области выросло почти в два раза
В Тюмени готовят площадку под строительство православного храма
Годовалому ребенку в Тюмени врачи сделали уникальную гибридную операцию
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Тюменским подросткам стали приходить предложения сделать селфи с высоток вниз головой
Переломы и ушибы: в Ишиме "пьяная девятка" протаранила опору ЛЭП
Дорожные службы Тюмени проверили на готовность к зиме
В лесах Тюменской области отменен особый противопожарный режим
Российские туристы Тюменскую область назвали самой яичной
В Тюменской области торжественно похоронили останки солдата Великой Отечественной, найденного на полях сражений
Тюменских школьников с нарушением слуха научили делать пирожные и смузи
В Тюмени открывают комедийный сезон
В Тюмени высадят деревья на несостоявшейся аллее Славы
Погода 12 октября в Тюмени: утром снег с дождем, после обеда - солнце
Каждый сотый тоболяк посетил Конструкторию
В Тюмени ожидается первый снег
Ревнивый тюменец чуть насмерть не зарезал своего приятеля
В Увате нашли охотника, который спасался от медведя на дереве