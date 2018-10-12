Сергей Шустов назначен заместителем губернатора Тюменской области

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-12T15:35:24+03:00

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Начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов назначен заместителем губернатора. Распоряжение о назначении подписано главой региона Александром Моором.

Распоряжение вступило в силу сегодня, 12 октября. Новый зам продолжит руководство областным управлением строительства, уточнили в пресс-службе главы региона.

Перед Шустовым поставлена задача - улучшить условия для развития строительной отрасли в регионе, укреплять индустрию и совершенствовать госконтроль в этой сфере. В регионе должен быть комплексный подход к созданию гармоничной среды для жизни людей: комфортное жильё, социальная инфраструктура, дорожная и транспортная составляющая, общественные пространства – все должно отвечать запросам и потребностям общества.

- Сергей Шустов - профессионал в своей сфере, опытный управленец, сторонник новаций. Он пользуется авторитетом у наших застройщиков, наладил с ними конструктивный диалог. Не сомневаюсь, он приложит максимум усилий для решения имеющихся вопросов, эффективного функционирования строительного комплекса региона, – отметил Александр Моор.

Сергею Шустову 50 лет, он женат и имеет двух детей. С декабря 1999 года работает в главном управлении строительства. Начинал с главного специалиста, затем занимал должности начальника отдела, заместителя начальника управления строительства и строительной индустрии. В 2006 году назначен начальником управления строительства и строительной индустрии главного управления строительства Тюменской области. В 2009 году стал заместителем начальника главного управления строительства и ЖКХ. В 2011 году возглавил управление. С июля 2012 года – начальник главного управления строительства Тюменской области.