2018-10-12T15:10:13+03:00
Авто

В Тюмени временно закрывают проезд на улице Пушкина

Ограничения будут действовать с 21 октября по 10 ноября
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тюмени для транспорта временно закрывают проезд на улице Александра Пушкина. Ограничения будут введены в период с 21 октября по 10 ноября введены в районе пересечения с улицей Беловежской, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города. В этом месте пройдет реконструкция инженерных коммуникаций.

Пути объезда по улицам Юности и Беловежская. Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и заблаговременно планировать маршруты движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Тюмени установят деревянный арт-объект с надписью из ниток
Один из главных героев детской литературы готовится отметить День рождения
Сергей Шустов назначен заместителем губернатора Тюменской области
Директора и владельца АЗС под Заводоуковском оштрафовали на 60 тысяч рублей
Прокуратура Тюменской области откроет горячую линию о нарушениях в здравоохранении
В одном из бюджетных учреждений Ялуторовска кормили рисом с гусеницами
CONCORD ORCHESTRA: новое звучание классики рока
Еще одна многодетная семья в Тюменской области получила в подарок большой дом
Система сельхозкооперации в Тюменской области признана лучшей в России
Тюменскую кольцевую дорогу планируют открыть все же в 2018 году
Производство рыбы в Тюменской области выросло почти в два раза
В Тюмени готовят площадку под строительство православного храма
Годовалому ребенку в Тюмени врачи сделали уникальную гибридную операцию
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Тюменским подросткам стали приходить предложения сделать селфи с высоток вниз головой
Переломы и ушибы: в Ишиме "пьяная девятка" протаранила опору ЛЭП
Дорожные службы Тюмени проверили на готовность к зиме
В лесах Тюменской области отменен особый противопожарный режим
Российские туристы Тюменскую область назвали самой яичной
В Тюменской области торжественно похоронили останки солдата Великой Отечественной, найденного на полях сражений
Тюменских школьников с нарушением слуха научили делать пирожные и смузи
В Тюмени открывают комедийный сезон
В Тюмени высадят деревья на несостоявшейся аллее Славы
Погода 12 октября в Тюмени: утром снег с дождем, после обеда - солнце
Каждый сотый тоболяк посетил Конструкторию
В Тюмени ожидается первый снег
Ревнивый тюменец чуть насмерть не зарезал своего приятеля
В Увате нашли охотника, который спасался от медведя на дереве