В Тюмени временно закрывают проезд на улице Пушкина

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-12T15:10:13+03:00

Ограничения будут действовать с 21 октября по 10 ноября

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В Тюмени для транспорта временно закрывают проезд на улице Александра Пушкина. Ограничения будут введены в период с 21 октября по 10 ноября введены в районе пересечения с улицей Беловежской, сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города. В этом месте пройдет реконструкция инженерных коммуникаций.

Пути объезда по улицам Юности и Беловежская. Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и заблаговременно планировать маршруты движения.