2018-10-12T14:54:59+03:00
Общество

Директора и владельца АЗС под Заводоуковском оштрафовали на 60 тысяч рублей

На автозаправке нашли много нарушений
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Заводоуковске руководительница АЗС и ее подчиненный оштрафованы на 60 тысяч рублей за работу автозаправки без разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу.

Выяснилось, что ООО «Вектор ТТ», которое осуществляет эксплуатацию АЗС на 92 км автодороги Тюмень-Омск в нарушение закона «Об охране атмосферного воздуха» ООО «Вектор ТТ» не подало заявку о постановке АЗС на госучет как объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Организация не относила накапливающиеся на АЗС отходы к конкретному классу опасности, а также не проводила паспортизацию образующихся отходов.

Более того, она не отчиталась в областной департамент недропользования и экологии об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов за 2017 год, а также не направила в департамент сведения об отходах для их учета в региональном кадастре отходов.

На АЗС не соблюдались и требования Федерального закона «О пожарной безопасности». В противопожарном водоеме были обнаружены горюче-смазочные продукты. Огнетушители своевременно не перезаряжены, не проводилась своевременная проверка работоспособности систем противопожарной сигнализации. Допускалась эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. Ответственный за пожарную безопасность не прошел обучение в объеме пожарно-технического минимума.

По результатам рассмотрения административных дел директор компании подвергнута штрафам на общую сумму 50 тысяч рублей, а ее подчиненный начальник АЗС оштрафован на 10 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Тюмени установят деревянный арт-объект с надписью из ниток
Один из главных героев детской литературы готовится отметить День рождения
Сергей Шустов назначен заместителем губернатора Тюменской области
В Тюмени временно закрывают проезд на улице Пушкина
Прокуратура Тюменской области откроет горячую линию о нарушениях в здравоохранении
В одном из бюджетных учреждений Ялуторовска кормили рисом с гусеницами
CONCORD ORCHESTRA: новое звучание классики рока
Еще одна многодетная семья в Тюменской области получила в подарок большой дом
Система сельхозкооперации в Тюменской области признана лучшей в России
Тюменскую кольцевую дорогу планируют открыть все же в 2018 году
Производство рыбы в Тюменской области выросло почти в два раза
В Тюмени готовят площадку под строительство православного храма
Годовалому ребенку в Тюмени врачи сделали уникальную гибридную операцию
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
Тюменским подросткам стали приходить предложения сделать селфи с высоток вниз головой
Переломы и ушибы: в Ишиме "пьяная девятка" протаранила опору ЛЭП
Дорожные службы Тюмени проверили на готовность к зиме
В лесах Тюменской области отменен особый противопожарный режим
Российские туристы Тюменскую область назвали самой яичной
В Тюменской области торжественно похоронили останки солдата Великой Отечественной, найденного на полях сражений
Тюменских школьников с нарушением слуха научили делать пирожные и смузи
В Тюмени открывают комедийный сезон
В Тюмени высадят деревья на несостоявшейся аллее Славы
Погода 12 октября в Тюмени: утром снег с дождем, после обеда - солнце
Каждый сотый тоболяк посетил Конструкторию
В Тюмени ожидается первый снег
Ревнивый тюменец чуть насмерть не зарезал своего приятеля
В Увате нашли охотника, который спасался от медведя на дереве