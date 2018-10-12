Директора и владельца АЗС под Заводоуковском оштрафовали на 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-12T14:54:59+03:00

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В Заводоуковске руководительница АЗС и ее подчиненный оштрафованы на 60 тысяч рублей за работу автозаправки без разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу.

Выяснилось, что ООО «Вектор ТТ», которое осуществляет эксплуатацию АЗС на 92 км автодороги Тюмень-Омск в нарушение закона «Об охране атмосферного воздуха» ООО «Вектор ТТ» не подало заявку о постановке АЗС на госучет как объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Организация не относила накапливающиеся на АЗС отходы к конкретному классу опасности, а также не проводила паспортизацию образующихся отходов.

Более того, она не отчиталась в областной департамент недропользования и экологии об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов за 2017 год, а также не направила в департамент сведения об отходах для их учета в региональном кадастре отходов.

На АЗС не соблюдались и требования Федерального закона «О пожарной безопасности». В противопожарном водоеме были обнаружены горюче-смазочные продукты. Огнетушители своевременно не перезаряжены, не проводилась своевременная проверка работоспособности систем противопожарной сигнализации. Допускалась эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. Ответственный за пожарную безопасность не прошел обучение в объеме пожарно-технического минимума.

По результатам рассмотрения административных дел директор компании подвергнута штрафам на общую сумму 50 тысяч рублей, а ее подчиненный начальник АЗС оштрафован на 10 тысяч рублей.