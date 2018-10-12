Прокуратура Тюменской области откроет горячую линию о нарушениях в здравоохранении
Звонков от граждан будут ждать два дня
Прокуратура Тюменской области откроет горячую линию о нарушениях в здравоохранении
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Горячая линия для приема сообщений о нарушениях в сфере здравоохранения откроется 16-17 октября в прокуратуре Тюменской области. Звонков будут ждать с 9 до 13 часов по телефону 8(3452) 27-04-43. Граждане могут сообщать обо всех нарушениях закона в указанной сфере.
В прокуратуре Тюменской области подчеркнули, что надзор за исполнением законодательства об охране здоровья граждан ведется на постоянной основе. Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.