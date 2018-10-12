2018-10-12T14:08:14+03:00
Общество

В одном из бюджетных учреждений Ялуторовска кормили рисом с гусеницами

Виновных уже наказали
Маргарита КАЛИНКИНА
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В одном из бюджетных учреждений Ялуторовска кормили рисом с гусеницами. Фото ursn72.ruВ одном из бюджетных учреждений Ялуторовска кормили рисом с гусеницами. Фото ursn72.ru
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В одном из бюджетных учреждений Ялуторовска выявлены 220 кг различной крупы не пригодных к питанию. Продукты хранились с нарушением температурного режима и повышенной влажности воздуха. В результате в рисе завелись гусеницы мельничной огневки.

Горож и манка были без маркировки с указанием условий хранения, адреса изготовителя и срока годности. Две партии этих круп поставлены в учреждение в сопровождении документов, действие которых прекращено в марте 2017 года. Пшено не соответствовало нормативам по нешелушенным зернам (0,6% при норме не более 0,4%).

Фасовщиками данной продукции являются предприниматели Тюменской области.

По фактам выявленных нарушений виновные привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре. Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений. Директору внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.

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