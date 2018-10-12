CONCORD ORCHESTRA: новое звучание классики рока

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-12T13:47:15+03:00

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Первый в мире танцующий симфонический оркестр намерен полностью изменить представление россиян о том, как должна звучать настоящая рок-музыка.

Шоу начинается

Современного зрителя сложно чем-то удивить: разбитые вдребезги эксклюзивные гитары и порванные в клочья, на глазах изумленной публики, летучие мыши остались в далеком прошлом. Зритель избалован, он жаждет шоу, причем самого нового, абсолютного непостижимого, потрясающего воображение. И возможность увидеть именно такое шоу совсем скоро появится у жителей 55 российских городов. Один из самых необычных симфонических оркестров покажет свое новое шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона».

Мистическое шоу поразит своей масштабностью и зрелищностью даже самого взыскательного и искушенного зрителя: рок в симфоническом звучании, передовое сценическое оборудование, яркие видеоинсталяции, оригинальные сценические костюмы, атмосфера магии, вдохновения, страсти. Музыканты CONCORD ORCHESTRA на сцене будут создавать образы грифонов, властвовать над мыслями и чувствами зрителей. Грифон, по преданию, мифическое существо, символизирующее покорение стихий неба и земли и исполняющее самые искренние желания. В том, что это действительно так, зрители смогут убедиться уже на самом представлении.

Симфония в роке

Можно ли соединить два совершенно разных музыкальных формата в одном пространстве? Можно ли выйти за рамки шаблонов и стереотипов «правильной» рок-музыки. CONCORD ORCHESTRA отвечает на этот вопрос утвердительно. Суперхиты самых известных рок-групп: Metallica, Linkin Park, Rammstein, Scorpions, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Queen, Dire Straits, Guns N' Roses совершенно по-новому звучат в исполнении скрипок, альтов, виолончелей, контрабаса, барабанов. Взрывная энергетика, виртуозное исполнение, мощный звук, море эмоций. А музыканты совсем не похожи на академических исполнителей: они танцуют, импровизируют, исполняют все партии наизусть. Синтез рока и симфонической музыки – это новая жизнь для классики рока.

Дирижер – итальянец, состав – интернациональный, душа оркестра – русская

Музыканты CONCORD ORCHESTRA – одаренные, креативные, постоянно ищущие новые формы творческой самореализации. За три года оркестр дал более 300 концертов на культовых площадках России, с тремя авторскими шоу выступил в 150 российских городах. Гастрольная жизнь сложная, музыканты переживают и радость встреч, и боль расставаний, но главное место в жизни каждого из них занимает Музыка и Творчество. Дирижер оркестра Fabio Pirola дорожит музыкантами, внимательно относится к их эмоциональным переживаниям. Возможно, поэтому он включил в новое шоу композицию Don’t Cry легендарной группы Guns N' Roses.

Fabio Pirola родом из Италии, он блестяще окончил консерваторию в Италии, музыкальные академии в Италии и Америке, затем несколько лет стажировался в России. В 2016 году Fabio собрал команду из талантливых, открытых для экспериментов, высокопрофессиональных российских и европейских музыкантов и возглавил проект CONCORD ORCHESTRA. По мнению Fabio, у оркестра – русская душа, смелая и дерзкая. Ведь только в России он смог осуществить свое самое заветное желание – сделать симфоническую музыку популярной у приверженцев разных музыкальных стилей и направлений. Fabio Pirola уверен, что настоящие знатоки рока получат истинное наслаждение от мистического шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона».

Шоу состоится 10 ноября в Тюмени на сцене ДК «Нефтяник». Получить более подробную информацию о шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона» и приобрести электронные билеты можно приобрести на официальном сайте www.concordorchestra.ru