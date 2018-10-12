CONCORD ORCHESTRA: новое звучание классики рока
Первый в мире танцующий симфонический оркестр намерен полностью изменить представление россиян о том, как должна звучать настоящая рок-музыка.
Шоу начинается
Современного зрителя сложно чем-то удивить: разбитые вдребезги эксклюзивные гитары и порванные в клочья, на глазах изумленной публики, летучие мыши остались в далеком прошлом. Зритель избалован, он жаждет шоу, причем самого нового, абсолютного непостижимого, потрясающего воображение. И возможность увидеть именно такое шоу совсем скоро появится у жителей 55 российских городов. Один из самых необычных симфонических оркестров покажет свое новое шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона».
Мистическое шоу поразит своей масштабностью и зрелищностью даже самого взыскательного и искушенного зрителя: рок в симфоническом звучании, передовое сценическое оборудование, яркие видеоинсталяции, оригинальные сценические костюмы, атмосфера магии, вдохновения, страсти. Музыканты CONCORD ORCHESTRA на сцене будут создавать образы грифонов, властвовать над мыслями и чувствами зрителей. Грифон, по преданию, мифическое существо, символизирующее покорение стихий неба и земли и исполняющее самые искренние желания. В том, что это действительно так, зрители смогут убедиться уже на самом представлении.
Симфония в роке
Можно ли соединить два совершенно разных музыкальных формата в одном пространстве? Можно ли выйти за рамки шаблонов и стереотипов «правильной» рок-музыки. CONCORD ORCHESTRA отвечает на этот вопрос утвердительно. Суперхиты самых известных рок-групп: Metallica, Linkin Park, Rammstein, Scorpions, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Queen, Dire Straits, Guns N' Roses совершенно по-новому звучат в исполнении скрипок, альтов, виолончелей, контрабаса, барабанов. Взрывная энергетика, виртуозное исполнение, мощный звук, море эмоций. А музыканты совсем не похожи на академических исполнителей: они танцуют, импровизируют, исполняют все партии наизусть. Синтез рока и симфонической музыки – это новая жизнь для классики рока.
Дирижер – итальянец, состав – интернациональный, душа оркестра – русская
Музыканты CONCORD ORCHESTRA – одаренные, креативные, постоянно ищущие новые формы творческой самореализации. За три года оркестр дал более 300 концертов на культовых площадках России, с тремя авторскими шоу выступил в 150 российских городах. Гастрольная жизнь сложная, музыканты переживают и радость встреч, и боль расставаний, но главное место в жизни каждого из них занимает Музыка и Творчество. Дирижер оркестра Fabio Pirola дорожит музыкантами, внимательно относится к их эмоциональным переживаниям. Возможно, поэтому он включил в новое шоу композицию Don’t Cry легендарной группы Guns N' Roses.
Fabio Pirola родом из Италии, он блестяще окончил консерваторию в Италии, музыкальные академии в Италии и Америке, затем несколько лет стажировался в России. В 2016 году Fabio собрал команду из талантливых, открытых для экспериментов, высокопрофессиональных российских и европейских музыкантов и возглавил проект CONCORD ORCHESTRA. По мнению Fabio, у оркестра – русская душа, смелая и дерзкая. Ведь только в России он смог осуществить свое самое заветное желание – сделать симфоническую музыку популярной у приверженцев разных музыкальных стилей и направлений. Fabio Pirola уверен, что настоящие знатоки рока получат истинное наслаждение от мистического шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона».
Шоу состоится 10 ноября в Тюмени на сцене ДК «Нефтяник». Получить более подробную информацию о шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. «Крылья грифона» и приобрести электронные билеты можно приобрести на официальном сайте www.concordorchestra.ru
CONCORD ORCHESTRA "Крылья грифона" видеоклип (cover Rammstein "Sonne").Симфонический оркестр "CONCORD ORCHESTRA" Дирижер Fabio Pirola (Италия) CONCORD ORCHESTRA "GRIFFON'S WINGS ROCK SHOW", videoclip ( cover Rammstein "Sonne") www.concordorchestra.ru ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ СОЦСЕТИ - ВКонтакте: https://vk.com/concord_orchestra - FaceBook: https://facebook.com/theconcordorchestra - Одноклассники: https://ok.ru/group/59116185845803 - Инстаграм: https://www.instagram.com/concordorchestra