Еще одна многодетная семья в Тюменской области получила в подарок большой дом

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-12T13:13:16+03:00

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Ключи от дома в деревне Анисимовка Ялуторовского района вручил многодетной семье Фоминцевых губернатор Александр Моор. Супруги Илья и Светлана имеют четырех несовершеннолетних детей и двух уже взрослых.

Глава семьи работает оператором животноводческого комплекса "Приозерное", жена - дояркой. Гордость супругов - сыновья, старшему из которых 15 лет, а младшему - два. Еще двое детей Фоминцевых, сын и дочь, уже выросли и живут отдельно от родителей.

Мальчики увлекаются спортом, особенно футболом, но большую часть времени помогают по хозяйству. Фоминцевы держат корову, бычка, свиней, кур, есть огород, собирают в лесу грибы и ягоды.

Дом построен в рамках регионального проекта партии "Единая Россия" "Дом для молодой многодетной сельской семьи".

- Каждая семья мечтает жить в большом и теплом доме, где бы всем хватало места - было где побегать, сделать уроки, всем вместе собраться за столом. Много детей - это очень здорово. Благодарю всех, кто участвовал в этом проекте, - отметил Александр Моор.

Строительство дома для семьи Фоминцевых площадью 150 кв. метров полностью профинансировала компания "Мостострой-11", работы выполнило предприятие "Домопром - Тюмень".

- Мы с нетерпением ждали новоселья, помогали строителям, чем могли. Просторное жилье - самый большой подарок, о котором мы могли только мечтать. Сейчас планируем участок. Казалось бы, есть все: огород, хозпостройки, баня, стайка, но хочется что-то еще. Привыкаем к красоте и благоустройству, - поделилась Светлана Фоминцева.

Кстати, тюменские предприятия подарили новоселам Фоминцевым мебель собственного производства.

Напомним, "единороссы" уже построили дома для 14 многодетных семей. В ближайшее время будет сдан дом в Аромашевском районе. Начались работы в Исетском и Уватском районах. На разных стадиях строительства находятся дома в Сладковском, Юргинском, Аромашевском районах и в Заводоуковском городском округе. Завершить строительство этих домов планируется уже осенью, сообщает "Тюменская линия".