Система сельхозкооперации в Тюменской области признана лучшей в России

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-12T12:56:20+03:00

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Тюменская область признана лучшей в России по развитию системы сельхозкооперации. Золотую медаль в соответствующей номинации конкурса «За эффективную реализацию мероприятий господдержки малых форм хозяйствования» тюменцы получили сегодня, 12 октября, на XX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Соревнование проводило Минсельхоз России.

Лучший определялся по нескольким критериям. Кроме количества крестьянско-фермерских хозяйств, кооперативов, грантополучателей, рассматривались рентабельностью хозяйств, наличием государственных мер поддержки, информационно-консультативная помощь, участие в выставках и ярмарках.

Сейчас услугами кооперативов в регионе охвачено около 72% сельских территорий, сообщили в областном департаменте АПК. Работает более 173 тысяч малых форм хозяйствования, в том числе личные подсобные хозяйства граждан, крестьянско-фермерские хозяйства и кооперативы.

Через сеть потребительских кооперативов закупается до 90% молока от всего объема, закупаемого у населения. По итогам за 2017 год кооперативами заготовлено более 50-ти тысяч тонн молока. Растут и показатели по заготовке мяса (120,7 процентов к уровню прошлого года), картофеля и овощей (107,2 процента), рыбы (в 6 раз больше уровня 2016 года).