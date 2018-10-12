2018-10-12T12:40:45+03:00
Авто

Тюменскую кольцевую дорогу планируют открыть все же в 2018 году

Съезды с нее будут готовы в 2019-м
Маргарита КАЛИНКИНА
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Последние три километра осталось достроить на тюменской кольцевой автодороге (ТКАД). Сегодня, 12 октября, на месте стройки побывал губернатор Александр Моор, начальник главного управления строительства Сергей Шустов и гендиректор «Мостростроя-11» Николай Руссу, сообщили в пресс-службе ГУСа.

Возведение путепровода, пересекающего дорогу Тюмень – Боровский – Богандинский, сдерживает перенос коммуникаций. На этом участке кроме развязки с автодорогой будет еще два путепровода через железные пути.

В сентябре завершены основные работы и открыто рабочее движение от ул. Тополиная до ул. Республики.

Начальник ГУСа Сергей Шустов уточнил, что сейчас возводится последняя опора путепровода и идет подготовка к укладке асфальто-бетонной смеси на участке между двумя мостами. На самой дороге Тюмень – Боровский – Богандинский устанавливают барьеры и укрепляют откосы, асфальт уже лежит.

- Время и погода поджимают, но есть уверенность, что в этом году объездную закольцуем, а съезды будут открыты в 2019 году, – прокомментировал Александр Моор.

Он подчеркнул, что в случае неблагоприятных погодных условий асфальт строители укладывать не будут – в приоритете соблюдение технологии.

Напомним, строительство кольцевой идет с 2003 года. Общая протяженность составляет 55 км. Дорога соединяет все четыре федеральные трассы, которые связывают областной центр с соседними регионами: это Р-351 Екатеринбург – Тюмень, Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, Р-401 «Иртыш» ЧелябинскКурганОмскНовосибирск и Р-402 Тюмень – Ишим – Омск.

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