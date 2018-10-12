СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-12T12:11:10+03:00

Производство рыбы в Тюменской области выросло почти в два раза Фото: Ольга Крыльцова

Больше всего в регионе выращивают пеляди, карпов и щуки

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Почти в два раза увеличили производство рыбы тюменские рыбоводы. С начала года этот показатель составил почти 2,5 тысячи тонн, тогда как в 2017-м чуть более 1300 тонн рыбы.

Рост обеспечен за счет озерного рыбоводства, которое получило в области активное развитие. В долгосрочное пользование жителям предоставлено 186 рыбоводных участков общей площадью почти 63 тысячи га. Их освоением занимается 78 хозяйств. При использовании водоемов в текущем году выращено более двух тысяч тонн рыбы.

Хорошие показатели в текущем году дало выращивание карпа и пеляди, сообщили в областном департаменте АПК. Этих видов рыбы произведено более чем по 700 тонн каждого. Тюменцы также активно выращивают щуку (334 тонны) и карповые (293 тонны). Кроме того, в области идет производство судака, осетра, бестера, стерляди, толстолобика.