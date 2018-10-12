2018-10-12T11:39:13+03:00
Общество

В Тюмени готовят площадку под строительство православного храма

Церковь возведут на пересечении улиц Баумана и Гастелло
Маргарита КАЛИНКИНА
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Площадку под новый православный храм готовят в Тюмени. Покровскую церковь возведут на пересечении улиц Баумана и Гастелло. Сейчас рядом с этим местом установлена деревянная часовня.

- Временный храм умещает до 80 человек, а новая церковь сможет принять до 800 человек - рассказал настоятель прихода, иерей Александр Верейкин .

Храм будет сооружаться на благотворительные средства. Сейчас в проекте готовы участвовать пять организаций. Многие прихожане предлагают посильную помощь, уже пожертвовали небольшой церковный колокол, хотя до колоколов еще далеко. Нашелся и спонсор для первого шага в строительстве – закладке фундамента. Причем эти работы проведут с помощью новых технологий.

14 октября здесь отпраздную праздник Покрова. По русской традиции этот праздник открывает осенний сезон свадеб. Седьмое по счету венчание пройдет как раз на Покров. В будущем молодоженов тут наверняка будут встречать колокольным звоном. Но пока о точных сроках сооружения храма говорить сложно. Здесь готовы принять любую помощь. Расчетный счет и все координаты для связи можно найти на сайте храма.

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