2018-10-12T11:19:28+03:00
Здоровье

Годовалому ребенку в Тюмени врачи сделали уникальную гибридную операцию

Редки порок сердца устраняли сразу две бригады хирургов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Гибридную операцию на сердце годовалого малыша провели врачи ОКБ №1 в Тюмени. Мальчик родился с редким пороком сердца – у него заросла легочная артерия и кровь поступала через открытый артериальный проток. Ребенок мог погибнуть в течение нескольких дней.

Малыша оперировали две бригады, используя открытую и эндоваскулярную хирургию. Первый эндоваскулярный этап был проведен сразу после рождения. Через минимальный прокол малышу завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Крашенинин поставили стент, а системно-легочный шунт установил заведующий детским кардиохирургическим отделением Кирилл Горбатиков.

Второй этап состоялся почти через год. Во время открытой операции Кирилл Горбатиков убрал стент, уже на тот момент выполнивший свою роль, и хирургически восстановил проходимость правого желудочка, сделав пластику трехстворчатого клапана. Благодаря мастерству удалось выполнить важную задачу - сохранить правый желудочек. Сказать, что это была ювелирная работа - ничего не сказать. Ведь, речь идет о швах менее 1 мм!

Операция длилась несколько часов. Сейчас малыш уже дома.

- Теперь мальчик может расти здоровым и активным. О том, что его жизнь была под угрозой будет напоминать только маленький шрам, - отметил Кирилл Викторович.

Данная операция уже активно обсуждалась на международном уровне в кардиохирургическом сообществе. И кроме благодарности счастливых родителей, врачи «ОКБ №1» в очередной раз получили признание коллег из ведущих клиник мира, сообщили в пресс-службе ОКБ №1.

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