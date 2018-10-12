Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-12T10:24:21+03:00

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Сбербанк повысил ставки по всем вкладам действующей линейки в рублях на 0,15–0,5 п. п. В результате изменений диапазон ставок составил 3,4–5,15 %.

Также с сегодняшнего дня запущен промовклад «Рекордный». Вклад доступен для открытия до 30 ноября 2018 года в рублях на срок от 7 месяцев до 1,5 лет на суммы от 50 тыс. рублей. Диапазон ставок по вкладу составляет 6,5–7,15 %. Вклад можно открыть как в отделениях, так и в удаленных каналах обслуживания.

- Вслед за решением ЦБ о повышении ключевой ставки и с учетом рыночной тенденции роста ставок по депозитам Сбербанк увеличил ставки действующей линейки и запустил акцию. Ставки по промо вкладу достигают 7,15% годовых и являются максимальными по вкладам Сбербанка с начала года, - отметила директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Наталья Алымова.