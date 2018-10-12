Тюменским подросткам стали приходить предложения сделать селфи с высоток вниз головой

СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-12T10:18:34+03:00

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Тюменским подросткам стали приходить сообщения с предложениями заработать на селфи. Ребятам предлагают сделать снимки, свесившись с высотных зданий вниз головой.

К слову, письма в соцсетях рассылают детям из семей с самым разным достатком, в том числе и вполне благополучным.

Об одной такой истории сообщила редакии «Мегатюмень» мама 14-летнего подростка Маргарита. Она рассказала, что сын показал ей необычное письмо и фотографии, где показано, какую фотографию ждут от школьника.

Послание подписано некой Марией Золотовой из города Вилли. За фотографии она обещает деньги, правда сумма не указывается.

- Он у меня умный мальчик, сказал, что подумает. Вечером переписку и фото показал мне, - поделилась встревоженная тюменка.

По сообщению видно, что письмо отправляли далеко не одному мальчику из Тюмени. А, судя по новостям в России, волна новых опасных селфи начала набирать обороты около недели назад. Первые сообщения о детях, которые свешиваются с крыш и делают фотографии, появились в первых числах октября. Причем, возраст детей 11-15 лет.

Тюменка уже обратилась в полицию, детскому омбудсмену и в киберпатруль. Письмом занялись инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции №5 и компетентные отделы. Информация передана также в департамент по спорту и молодежной политике. По словам представителей киберпатруля, сейчас специалисты выясняют, кто именно стоит за этой страничкой.

Школьников призывают не верить данным сообщениям

Чтобы избежать повторения нашумевшей волны «Синих китов», родителей призывают уделять своим детям больше внимания и рассказывать об опасности нахождения на крыше, кто и что бы им не предложил за это.

- Ошибка думать, что жертвами суицидов становятся дети из неблагополучных семей. Нередко даже ответственные родители могут пропустить тревожные знаки, приняв их за что-то незначительное. Организаторы сетевых ловушек «берут» детей различными способами. Это романтизация смерти, тема избранности, проскальзывающая во многих сообществах, а теперь деньги, - отмечают педагоги. - Детям обязательно нужно объяснять, что деньги за снимки они вряд ли получат, а вот жизни или здоровья могут лишиться.