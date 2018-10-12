2018-10-12T09:42:33+03:00
Происшествия

Переломы и ушибы: в Ишиме "пьяная девятка" протаранила опору ЛЭП

Четыре пассажира получили множественные травмы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Переломы и ушибы: в Ишиме "пьяная девятка" протаранила опору ЛЭП. Фото ГИБДД Тюменской областиПереломы и ушибы: в Ишиме "пьяная девятка" протаранила опору ЛЭП. Фото ГИБДД Тюменской области
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Сразу четыре человека пострадали в ночной аварии в Ишиме. Около 2.50 на улице Большая Садовая, 204 "девятка" съехала в кювет и врезалась в опору ЛЭП.

21-летний водитель был пьян, его показания алкотестера составили 0,78 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мало того, у него нет водительского удостоверения. Житель деревни Новолокти в июле 2017 года был задержан пьяным за рулем мотоцикла, также без водительского удостоверения. За это нарушение он отбыл 14 суток административного ареста.

Выяснилось, что горе-автомобилист познакомился со своими пассажирами в одном из ночных клубов Ишима, куда приехал, после ссоры с подругой. Из клуба кампания из шести человек отправилась вместе на автомобиле.

На переднем пассажирском сиденье 21-летний парень держал на руках 19-летнюю девушку. После столкновения молодой человек получил открытый перелом голени и перелом бедра, девушка - переломы бедра и голени, ушибы, травмы головы и живота. пассажиры с заднего сиденья – 19-летний молодой человек и 18-летняя девушка травмировали головы, у них ссадины и ушибы. Сам водитель не пострадал.

Как отметили в областной Госавтоинспекции, контроль за соблюдением ишимскими автомобилистами в вечернее и ночное время будет усилен.

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