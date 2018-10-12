2018-10-12T09:12:42+03:00
Авто

Дорожные службы Тюмени проверили на готовность к зиме

Власти города провели осмотр снегоуборочной техники [ВИДЕО]
Маргарита КАЛИНКИНА
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Дорожные службы Тюмени проверили на готовность к зиме. Фото tyumen-city.ruДорожные службы Тюмени проверили на готовность к зиме. Фото tyumen-city.ru
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Коммунальщики Тюмени готовы к снегопадам. В городе состоялся смотр и проверка техники, которая будет обслуживать город в зимний период. Отметим, что сегодня в городе полетели первые белые мухи.

Специалисты управ административных округов, департамента дорожной инфраструктуры и транспорта провели проверку готовности спецмашин подрядчиков к работе. Рано утром все диспетчерские службы получили телефонограммы, предписывающие приехать трудовым звеньям в полной готовности на участок дороги по ул. Ямской.

Как отметили в администрации города, уже закуплены противогололедные материалы и определены места складирования снега. В нынешнем сезоне улицах города будут работать более 700 единиц спецтехники. Все машины прошли проверку и уже готовы выйти на магистрали.

Тюмень наш дом Live.

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