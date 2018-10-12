2018-10-12T08:54:03+03:00
Общество

В лесах Тюменской области отменен особый противопожарный режим

Для граждан сняты все ограничения на посещение зеленых зон
Маргарита КАЛИНКИНА
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В лесах Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписано губернатором Александром Моором. Теперь ходить в леса можно безнаказанно.

Ограничения сняты в связи со стабилизацией пожарной обстановки и установлением погодных условий, которые способствуют снижению класса пожарной опасности.

Напомним, что особый противопожарный режим был введен в апреле и за его нарушение гражданам грозил штраф.

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