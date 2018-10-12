Российские туристы Тюменскую область назвали самой яичной

СЕГОДНЯ 08:47 2018-10-12T08:47:30+03:00

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Тюменская область стала лидером рейтинга самых популярных яичных фестивалей. Пятерку известных мероприятий составил сервис бронирования жилья Tvil.ru в честь Всемирного дня яйца, который отмечается сегодня, 12 октября.

Эксперты портала отметили, что событийный туризм становится одним из самых популярных в стране. Тюменскую область благодаря фестивалю "Тюменский яйцефест" туристы назвали самом яичной. За регион проголосовали больше трети респондентов.

Второе место занял праздник "ЯйцеФест" в Павловском Посаде и "День Яйца" в Серпуховском районе, а также Тамбовская область с яичным фестивалем "Кукарекино". За эти регионы проголосовали по 20%. Замкнули пятерку фестиваль яйца "Шалтай-Болтай" в арт-парке Штыковские пруды в Приморье и фестиваль "Скорлупино" в Татарстане. За них прголосовали по 10% респондентов.

Топ-5 самых яичных регионов у гастротуристов: