СЕГОДНЯ 07:53 2018-10-12T07:56:14+03:00

В Тюменской области торжественно похоронили останки солдата Великой Отечественной, найденного на полях сражений. Фото Тюменского областного поискового центра

Красноармеец погребен рядом с могилами своих родственников

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Останки бойца Великой Отечественной войны Антона Буровцева, спустя 77 лет, торжественно похоронили на родине, в селе Калмакское Армизонского района. Солдат был найден поисковиками отряда «Авангард» весной 2018 года в Тверской области. Торжественно-траурная церемония состоялась накануне, 11 октября рядом с могилами его родственников.

Поисковики также передали родственникам Антона Ивановича солдатский медальон, папку с архивными документами и исторической справкой, а также личные вещи, найденные при солдате – каску, монеты, ложку.

Проводить в последний путь земляка собрались родственники красноармейца – внук Александр Дмитриевич Буровцев и сноха Мария Агафоновна Буровцева, специалисты Тюменского областного поискового центра, представители администрации и военного комиссариата Армизонского района Тюменской области, школьники и местные жители.

Антон Иванович, 1904 года рождения, уроженец Омской области, Армизонского района, Каншитского с/с. Был призван в армию Армизонским РВК. Согласно информации из донесения о безвозвратных потерях красноармеец Буровцев убит 1 декабря 1941 года в районе дер. Хилово Кировского района Калининской области. Последнее место службы - 249 стрелковая дивизия.