2018-10-12T07:56:14+03:00
Общество

В Тюменской области торжественно похоронили останки солдата Великой Отечественной, найденного на полях сражений

Красноармеец погребен рядом с могилами своих родственников
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области торжественно похоронили останки солдата Великой Отечественной, найденного на полях сражений. Фото Тюменского областного поискового центраВ Тюменской области торжественно похоронили останки солдата Великой Отечественной, найденного на полях сражений. Фото Тюменского областного поискового центра
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Останки бойца Великой Отечественной войны Антона Буровцева, спустя 77 лет, торжественно похоронили на родине, в селе Калмакское Армизонского района. Солдат был найден поисковиками отряда «Авангард» весной 2018 года в Тверской области. Торжественно-траурная церемония состоялась накануне, 11 октября рядом с могилами его родственников.

Поисковики также передали родственникам Антона Ивановича солдатский медальон, папку с архивными документами и исторической справкой, а также личные вещи, найденные при солдате – каску, монеты, ложку.

Проводить в последний путь земляка собрались родственники красноармейца – внук Александр Дмитриевич Буровцев и сноха Мария Агафоновна Буровцева, специалисты Тюменского областного поискового центра, представители администрации и военного комиссариата Армизонского района Тюменской области, школьники и местные жители.

Антон Иванович, 1904 года рождения, уроженец Омской области, Армизонского района, Каншитского с/с. Был призван в армию Армизонским РВК. Согласно информации из донесения о безвозвратных потерях красноармеец Буровцев убит 1 декабря 1941 года в районе дер. Хилово Кировского района Калининской области. Последнее место службы - 249 стрелковая дивизия.

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