Тюменских школьников с нарушением слуха научили делать пирожные и смузи

СЕГОДНЯ 07:40 2018-10-12T07:42:43+03:00

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Песочные пирожные, смузи и овершейки научили школьников с нарушением слуха 7-9 классов тюменской школы №77. Знания и навыки передавали победительницы и призеры региональных чемпионатов по профмастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Молодые кулинары рассказали также, как в жизни добиваться поставленных целей.

- Мы неслучайно обратили внимание на ребят, у которых есть инвалидность в самом юном возрасте, потому что им гораздо труднее определиться с профессией. В этом году мы запустили две компетенции – «Лего-коструирование» и «Робототехника». Я думаю, что это будет первый шаг к выбору их дальнейшей профессии. И это – образец и пример для тех ребят, которые, возможно, будут участвовать в следующие годы, – отметила руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» Ирина Микрюкова.

- Кулинарный мастер-класс полезен в первую очередь для тех, кто желал бы связать свою жизнь с общественным питанием. Быть хорошей хозяйкой – это сейчас модно. Эти навыки пригодятся в быту и в коллективе, – добавил Георгий Шатохин, директор Западно-Сибирского государственного колледжа, где прохдила встреча.

По итогам мероприятия каждый участник получил сертификат о прохождении мастер-класса с символикой «Абилимпикса».

- Я считаю, что для школьников нужно проводить подобные мероприятия уже с шестого класса. Чтобы они выбирали, с какой профессией им бы хотелось связать свою жизнь. Я уверена, что большая часть этих детей будет готовить лакомства дома, – отметила в конце встречи тренер-преподаватель Западно-Сибирского государственного колледжа Ольга Игнатова.