В Тюмени открывают комедийный сезон

СЕГОДНЯ 07:22 2018-10-12T07:22:19+03:00

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Комедийный сезон в Тюмени откроет театр импровизации BreakFastBand. Труппа является участником проекта на ТНТ "Импровизация. Команды" и готова подарить позитивное настроение горожанам 13 октября в 20 часов в МТЦ "Космос".

Актеры покажут шоу, в котором не будет заготовленных сцен, декораций и продуманных реплик. В процесс игры активно включатся зрители: они вместе с актерами выберут ситуации, в которых последние окажутся.

- Это наш второй импровизационный сезон, и он обещает быть очень насыщенным. Недавно мы стали победителями международного фестиваля RIIF в Питере, готовимся к первому баттлу в проекте на ТНТ, проведем в Тюмени второй фестиваль комедийной импровизации Theater Games 2.0. Но перед этим приглашаем всех на открытие нового сезона, на котором мы опробуем форматы, которые придуманы специально для ТВ-проекта, и покажем то, что вся Россия увидит через год, — рассказал руководитель театра импровизации BreakFastBand Олег Вешкурцев.

В конце сентября тюменский коллектив стал участником нового проекта на канале ТНТ от Comedy Club Production — "Импровизация. Команды". В нем они будут выступать под названием "Нефтяные". 31 октября в Москве BreakFastBand сразится в первом баттле против команды "Бесстыжие". Всего в проекте примет участие 16 команд из Москвы, Минска, Уфы, Тюмени, Воронежа, Челябинска, Самары и Курска.