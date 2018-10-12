В Тюмени высадят аллею вместо несостоявшейся аллеи Славы

СЕГОДНЯ 06:04 2018-10-12T06:04:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Пасмурная погода сегодня, 12 октября, не отменит посадку деревьев в жилом районе Антипино по ул. Александра Пушкина, 2. Акция стартует в 14.00 и участвовать в ней могут все желающие. Планируется высадить 50 деревьев яблони, березы и рябины, а также 100 кустов кизильника блестящего.

Всего же на пустующем участке земли появится 550 деревьев и полторы тысячи кустов, сообщили в департаменте городского хозяйства. После высадки аллеи, название для нее горожане придумают вместе на портале «Тюмень – наш дом»!

Территория будуей аллеи сейчас является пустырем и расположена на границе жилой застройки и дороги с очень интенсивным движением.

Напомним, что в начале года тюменцы активно голосовали за наш город на сайте одной из московских коммерческих организаций, которая по итогам голосования обещала высадить в тысячу деревьев. К сожалению, организатор голосования не выполнил собственные условия, поэтому власти города нашли возможность создания аллеи при поддержке местных предприятий.