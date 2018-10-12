2018-10-12T06:04:35+03:00
Общество

В Тюмени высадят аллею вместо несостоявшейся аллеи Славы

Любой желающий сможет принять участие в акции
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тюмени высадят аллею вместо несостоявшейся аллеи Славы. Фото Юрия ШестакаВ Тюмени высадят аллею вместо несостоявшейся аллеи Славы. Фото Юрия Шестака
Изменить размер текста:

Пасмурная погода сегодня, 12 октября, не отменит посадку деревьев в жилом районе Антипино по ул. Александра Пушкина, 2. Акция стартует в 14.00 и участвовать в ней могут все желающие. Планируется высадить 50 деревьев яблони, березы и рябины, а также 100 кустов кизильника блестящего.

Всего же на пустующем участке земли появится 550 деревьев и полторы тысячи кустов, сообщили в департаменте городского хозяйства. После высадки аллеи, название для нее горожане придумают вместе на портале «Тюмень – наш дом»!

Территория будуей аллеи сейчас является пустырем и расположена на границе жилой застройки и дороги с очень интенсивным движением.

Напомним, что в начале года тюменцы активно голосовали за наш город на сайте одной из московских коммерческих организаций, которая по итогам голосования обещала высадить в тысячу деревьев. К сожалению, организатор голосования не выполнил собственные условия, поэтому власти города нашли возможность создания аллеи при поддержке местных предприятий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода 12 октября в Тюмени: утром снег с дождем, после обеда - солнце
Каждый сотый тоболяк посетил Конструкторию
В Тюмени ожидается первый снег
Ревнивый тюменец чуть насмерть не зарезал своего приятеля
В Увате нашли охотника, который спасался от медведя на дереве
Многие тюменские автомобилисты до сих пор ездят на “Волгах”
11 километров на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск стали комфортнее
В Тюменской области в горящем УАЗе погиб мужчина
В одном из домов Тюмени найдено тело 15-летней девочки
Сбербанк представил инновационные сервисы на форуме ИНФОТЕХ-2018
В Тобольске у ЦУМа обнаружено тело неизвестной женщины
Два тюменских дзюдоиста отправляются на Багамские острова
В Тюмени телефонные мошенники навязывают пенсионерам дорогие лекарства
Тюменцы могут стать участниками конкурса управленцев «Лидеры России»
Жителей Тюмени приглашают обсудить будущее парка «Заречный»
В музейном комплексе Тюмени горожанок бесплатно проверят на рак молочной железы
Только половина тюменских компаний проводит обучение сотрудников
Банк УРАЛСИБ выступил партнером Первого международного Форума «WOMAN TRAVEL» в Екатеринбурге
ИКЕА открывает в Тюмени первый магазин
В Тюменской области пропал 33-летний Юрий Кайгородов
В Тюмени начались кражи зимних автошин
В пансионате на Олимпийской в Тюмени выгорела квартира
На улицах Тюмени появились «шагающие автобусы»
В Тюмени стартует первый культурный форум «Точки роста»
Погода 11 октября в Тюмени: дождь и ветер