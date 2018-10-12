2018-10-12T05:10:23+03:00
Общество

Погода 12 октября в Тюмени: утром снег с дождем, после обеда - солнце

Воздух прогреется до +4 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 12 октября в Тюмени: утром снег с дождем, после обеда - солнцеПогода 12 октября в Тюмени: утром снег с дождем, после обеда - солнцеФото: Ольга Крыльцова
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Пятница, 12 октября, в Тюменской области будет сырой и пасмурной. Продет небольшой местами умеренный снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров опускались до -2 +3 градусов, днем поднимутся до +2 +7.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске небольшой дождь будет с утра и до обеда, во второй половине дня выглянет солнышко. Днем на улице будет +4, к ночи похолодает до 0 и даже -1 градуса. В Тобольске снег будет идти с утра, днем, когда воздух прогреется до +3 он превратится в дождь. К ночи осадки прекратятся и похолодает до 0 градусов. В Ишиме небольшой дождик заряди с ночи и до ночи, максимальная температура воздуха +4 градуса.

12 октября отмечается Всемирный день яйца. Традиционно в этот день энтузиастами праздника проводятся семейные конкурсы на тему яиц (лучший рисунок, лучший рецепт, и т.д.), лекции и семинары на тему пользы и правильного употребления данного продукта, акции и флешмобы. А некоторые заведения общепита даже готовят к этому дню специальное меню, удивляя посетителей разнообразием блюд из яиц.

В этот день также празднуется Всемирный день борьбы с артритом. Основные цели этого Дня – привлечение внимания общественности по всему миру к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех его формах, объединение усилий в профилактике, ранней диагностике, медицинской и социальной реабилитации больных данным недугом.

12 октября в России отмечается День кадрового работника — неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров. А в народном календаре этот день назван Феофаном Милостивым. На Фиофана ночью выходили смотреть на звезды: если в небе их было много и светили они ярко, ждали сухой осени. Охотники в это день гуляли по порошам, добывая именинного зайца. Если это удавалось, день заканчивался застольем, во время которого рассказывали охотничьи байки.

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