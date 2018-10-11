В Тюмени ожидается первый снег

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-11T15:00:46+03:00

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Первый снег в Тюмени синоптики прогнозируют уже завтра, в пятницу 12 октября. Он вместе с дождем пойдет рано утром и вечером, когда температура воздуха опустится до +1 градуса.

Днем в городе немного потеплеет и будет идти дождь, а ночью, когда похолодает до -2 осадки вновь превратятся в снег. Ухудшит ситуацию сильный ветер, его порывы будут достигать 12 м/с.

Снежными ожидаются и выходные, 13 и 14 октября, когда температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Днем тоже ожидается холодная погода 0 +2 и ветер до 10 м/с.

Следующая неделя обещает быть относительно теплой, в городе еще постоят ночи, когда столбики термометров будут показывать выше 0 градусов. Но практически каждый день будет дождь и ветер до 7 м/с. Только на один день природа сделает небольшой перерыв, во вторник, 16 октября на небе выглянет ясное солнце, ветер практически прекратится, а градусники покажуь +2 градуса.