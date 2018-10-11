2018-10-11T14:39:11+03:00
Происшествия

Ревнивый тюменец чуть насмерть не зарезал своего приятеля

Он остановился лишь тогда, когда собутыльник потерял сознание
Маргарита КАЛИНКИНА
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Ревнивый тюменец чуть насмерть не зарезал своего приятеля. Он нанес ему несколько ножевых ранений в спину, а когда тот постарался от нег сбежать, попытался его догнать. Мужчину остановило ли наличие случайных свидетейлей на улице.

Инцидент произошел накануне, 10 октября. Сообщение о ножевых ранениях человеку поступило в отдел полиции № 3. На место выехала оперативная группа. Выяснилось, что мужчины распивали спиртное у одного из них в гостях. Когда хозяин был на кухне, он услывал, как гость в комнате говорит комплименты хозяйке. Ворвавшись в комнату, ревнивый супруг начал оскорблять собутыльника, затем между ними произошел конфликт и драка. Хозяин повалил гостя на пол и несколько раз ударил ножом в спину.

Вырвавшись гость выбежал на улицу, но там ему стало плохо и он потерял сознание. Разбушевавшийся супруг тут же испугался, что его заметят соседи, вернулся в дом. Свидетели произошедшего тут же вызвали скорую.

Полицейские быстро вычислили причастного к преступлению. Им оказался ранее судимый 38-летний безработный. В отношении него возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

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