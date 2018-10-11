2018-10-11T14:17:18+03:00
Общество

В Увате нашли охотника, который спасался от медведя на дереве

Мужчина провел двое суток в глухой чаще без еды и спичек
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Увате нашли охотника, который спасался от медведя на дереве. Фото УМВД по Тюменской областиВ Увате нашли охотника, который спасался от медведя на дереве. Фото УМВД по Тюменской области
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В Увате полицейские нашли охотника, который спасался от медведя на дереве. Мужчина заблудился в лесу и его с трудом удалось найти в непроходимой чаще.

О том, что селянин не вернулся домой в полицию сообщила его жена. Она сообщила, что муж позвонил ночью и рассказал, что заблудился. После чего связь с ним прервалась.

Полицейские сразу отправились на поиски охотника. Над лесополосой патрулировал вертолет, а густые заросли просматривались с помощью вездехода «Трикол». В итоге мужчину нашли. Он рассказал, что уже двое суток без еды, спичек и теплой одежды. Кроме того, на след охотника вышел медведь. Чтобы не стать жертвой животного, мужчине пришлось ночевать на дереве.

Поисковая бригада во главе с участковым уполномоченным полиции оказала гражданину необходимую помощь, после чего доставила домой прямо на вездеходе.

Семья охотника поблагодарила полицейских за то, что главу семьи нашли и доставили в целости и сохранности, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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