Многие тюменские автомобилисты до сих пор ездят на “Волгах”

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-11T13:51:21+03:00

Чаще всего это автомобили 18-летнего возраста

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Тюмень вошла в число городов, где проживает большое количество владельцев культового автомобиля “Волга”. 10 октября легенде советского автопрома исполнилось 62 года.

По данным сервиса бесплатных объявлений Юла, самой распространенной в Тюмени является ГАЗ-3110 “Волга”. Среди предложений на продажу эта марка составляет 34% предложений. На втором месте - ГАЗ-31105 с долей в 26%. Замыкает тройку самых популярных модификаций “легенды” ГАЗ-31029 с 19% предложений.

Средний возраст “Волги” в Тюмени составляет 18 лет. Автомобилей старше 1960 года выпуска встречаются довольно редко - их меньше 1%.

Чаще всего тюменцы выставляли на продажу белые, серебряные и серые “Волги”. В пятерку самых популярных цветов также вошли зеленый и черный. Реже всего можно встретить желтые, золотые и пурпурные “Волги”.

Тюменцы продают “Волгу” в среднем за 80 100 рублей. Дороже всего оказалась ГАЗ-21. За нее в среднем просят 153 750 рублей. Дешевле ГАЗ - 3110 со средней стоимостью 39 400 рублей.

Самая дорогая “Волга”, выставленная на Юла Авто, находится в Москве. Автомобиль 1965 года выпуска и пробегом 100 тысяч километров продают за 3,2 млн рублей.