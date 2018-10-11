11 километров на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск стали комфортнее

СЕГОДНЯ 13:26 2018-10-11T13:32:32+03:00

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Два участка общей протяженностью 11 километров отремонтированы на федеральной трассе Р-404 Тюмень-Ханты-Мансийск. На отрезке с 542 по 548 км проводился обычный ремонт, а с 548 по 553 км – капитальный, уточнили в Уралуправтодоре.

Здесь отсыпано земляное полотно и кюветы, укрепоены обочины, отремонтированы водопропускные трубы, уложено новое дорожное покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (с 548 по 553 км) и асфальтобетона типа А (с 542 по 548км), восстановлено барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесена термопластиком дорожная разметка.

Теперь ездить по трассе стало гораздо комфортней, повысилась и безопасность движения.