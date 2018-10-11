2018-10-11T13:32:32+03:00
Авто

11 километров на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск стали комфортнее

На двух участках возле Тобольска проведены ремонты дорожных покрытий
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
11 километров на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск стали комфортнее. Фото uralupravtodor.rosavtodor.ru11 километров на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск стали комфортнее. Фото uralupravtodor.rosavtodor.ru
Изменить размер текста:

Два участка общей протяженностью 11 километров отремонтированы на федеральной трассе Р-404 Тюмень-Ханты-Мансийск. На отрезке с 542 по 548 км проводился обычный ремонт, а с 548 по 553 км – капитальный, уточнили в Уралуправтодоре.

Здесь отсыпано земляное полотно и кюветы, укрепоены обочины, отремонтированы водопропускные трубы, уложено новое дорожное покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (с 548 по 553 км) и асфальтобетона типа А (с 542 по 548км), восстановлено барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесена термопластиком дорожная разметка.

Теперь ездить по трассе стало гораздо комфортней, повысилась и безопасность движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени ожидается первый снег
Ревнивый тюменец чуть насмерть не зарезал своего приятеля
В Увате нашли охотника, который спасался от медведя на дереве
Многие тюменские автомобилисты до сих пор ездят на “Волгах”
В Тюменской области в горящем УАЗе погиб мужчина
В одном из домов Тюмени найдено тело 15-летней девочки
Сбербанк представил инновационные сервисы на форуме ИНФОТЕХ-2018
В Тобольске у ЦУМа обнаружено тело неизвестной женщины
Два тюменских дзюдоиста отправляются на Багамские острова
В Тюмени телефонные мошенники навязывают пенсионерам дорогие лекарства
Тюменцы могут стать участниками конкурса управленцев «Лидеры России»
Жителей Тюмени приглашают обсудить будущее парка «Заречный»
В музейном комплексе Тюмени горожанок бесплатно проверят на рак молочной железы
Только половина тюменских компаний проводит обучение сотрудников
Банк УРАЛСИБ выступил партнером Первого международного Форума «WOMAN TRAVEL» в Екатеринбурге
ИКЕА открывает в Тюмени первый магазин
В Тюменской области пропал 33-летний Юрий Кайгородов
В Тюмени начались кражи зимних автошин
В пансионате на Олимпийской в Тюмени выгорела квартира
На улицах Тюмени появились «шагающие автобусы»
В Тюмени стартует первый культурный форум «Точки роста»
Погода 11 октября в Тюмени: дождь и ветер