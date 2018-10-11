2018-10-11T13:21:29+03:00
Происшествия

В Тюменской области в горящем УАЗе погиб мужчина

Следователи устанавливают виновных и обстоятельства трагедии
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сгорел за рулем. В Тюменской области в горящем УАЗе погиб мужчина. Он не смог выбраться из автомобиля, когда тот вспыхнул.

Трагедия произошла в минувший понедельник, 8 октября, в селе Полозаозерье Бердюжского района.

ЧП произошло в десятом часу вечера. На место прибыл расчет из трех человек, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области. К этому времени машина была полностью в огне. После тушения пламени мертвого мужчину вытащили из салона. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

В настоящее время сотрудники СК РФ по Тюменской области проводят доследственную проверку, выясняются все обстоятельства трагедии, назначено несколько экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

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