2018-10-11T12:46:15+03:00
Происшествия

В одном из домов Тюмени найдено тело 15-летней девочки

Причина смерти еще устанавливается
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени в одной из квартир на улице Станционной обнаружено тело 15-летней девочки. Об этом рассказали жильцы дома. Предварительно, инцидент произошел 5 октября. Полицейские не нашли на теле криминальных причин смерти ребенка. Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку, выясняют все обстоятельства и устанавливают причину смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в областном управлении СКР.

Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, на место трагедии бригада скорой помощи не выезжала.

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