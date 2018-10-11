В одном из домов Тюмени найдено тело 15-летней девочки
Причина смерти еще устанавливается
Изменить размер текста:
В Тюмени в одной из квартир на улице Станционной обнаружено тело 15-летней девочки. Об этом рассказали жильцы дома. Предварительно, инцидент произошел 5 октября. Полицейские не нашли на теле криминальных причин смерти ребенка. Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку, выясняют все обстоятельства и устанавливают причину смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в областном управлении СКР.
Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, на место трагедии бригада скорой помощи не выезжала.