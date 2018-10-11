Сбербанк представил инновационные сервисы на форуме ИНФОТЕХ-2018

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-11T12:38:55+03:00

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Западно-Сибирский банк Сбербанка представил на форуме «ИНФОТЕХ-2018» инновационные сервисы в сфере обслуживания клиентов, развития и поддержки предпринимателей региона, образования, реализации залогового имущества и правового взыскания долгов в рамках процедур банкротства.

В ходе форума губернатору Тюменской области Александру Моору продемонстировали услугу сурдоперевода для людей с нарушением слуха, которая была запущена в пилотном режиме в 24 городах России, в том числе и в тюменских офисах банка. Новая услуга помогает клиентам с ограниченными возможностями здоровья решать сложные финансовые вопросы.

Участники выставки узнали о новинках сервиса для поиска недвижимости и оформления ипотеки «ДомКлик». С его помощью можно подобрать квартиру, оформить жилищный кредит, зарегистрировать и застраховать квартиру. Всё это – не выходя из дома.

На форуме Сбербанк представил бесплатную электронную площадку для предпринимателей «Банк бизнес-партнеров», которая позволяет искать контрагентов, поставщиков и покупателей по всему миру. Сегодня на платформе размещено свыше 7 тысяч предложений и зарегистрировано более 14 тысяч пользователей из 129 стран: России, Китая, США, Индии, Великобритании и других.

Также банк представил сервисы по работе с проблемными активами. В Тюмени запущено мобильное приложение «Залоги от Сбербанка», где размещены объявления о продаже залогового имущества, реализуемого банком: земельных участков, административных зданий, жилых домов, транспорта и спецтехники.

«Сбербанк традиционно участвует в форуме «Инфотех», где представляет инновационные банковские сервисы для клиентов. Развитие и внедрение новых технологий – одно из ключевых направлений работы банка. Сохранение лидерских позиций на рынке сегодня немыслимо без постоянного развития. Мы будем и дальше трансформировать банк в экосистему, предоставляя клиентам высококачественный сервис в соответствии с их потребностями», - отметил заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.