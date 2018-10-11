2018-10-11T11:42:50+03:00
Происшествия

В Тобольске у ЦУМа обнаружено тело неизвестной женщины

Граждан просят помочь опознать умершую
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тобольске у ЦУМа обнаружено тело неизвестной женщиныВ Тобольске у ЦУМа обнаружено тело неизвестной женщины
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Полиция Тобольска просит помощи у граждан в установлении личности неизвестной женщины, тело которой обнаруженно 5 октября возле ЦУМа в восьмом микрорайоне. Бризнаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

На вид скончавшейся 45-55 лет. Она славянской внешности, рост 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой, кончики волос окрашены в рыжий цвет, длинной около 20 см. Брови дугообразной формы, нос средний, спинка носа изогнута в право, губы средней толщины, размер ноги 40.

Особые приметы: на левой руке от запястья до локтя множество шрамов от порезов, на левой руке ампутирована первая фаланга указательного пальца, на запястье правой руки с внутренней стороны шрам от пореза размером около 2 см., на животе шрам от операции на аппендицит.

Была одета в белую футболку с глубоким вырезом и серыми и зелеными квадратами на груди; в черную куртку из кожезаменителя размера 5XL, синие джинсы «MONTANA» 32 размера, черный кожаный ремень и черные мокасины.

При себе имела: черный полиэтиленовый пакет, в котором находилась пластиковая бутылка объемом 1,5л. со спиртосодержащей жидкостью, кусочком арбуза и кусочком тыквы.

Всех, кто может что-то сообщить о личности женщины, просят звонить по телефону полиции (3456) 399-744, 399-748, 25-23-70 либо в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону (3452) 793 727, 793 932, дежурная часть 793 023 или 02.

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