2018-10-11T11:27:45+03:00
Спорт

Два тюменских дзюдоиста отправляются на Багамские острова

В Нассау с 17 октября пройдет первенство мира
Маргарита КАЛИНКИНА
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Два тюменских дзюдоиста отправляются на Багамские острова. Фото admtyumen.ruДва тюменских дзюдоиста отправляются на Багамские острова. Фото admtyumen.ru
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Два тюменских юниора примут участие в первенстве мира по дзюдо, который пройдет в столице Багамских островов городе Нассау.

Соревнования будут проходить пяти дней с 17 октября. Ожидается, что на них приедут 500 спортсменов из 80 стран мира. Честь сборной команды России в личных соревнованиях будут защищать подопечные тренера Андрея Вуколова — мастера спорта Алина Сергеева (до 48 кг) и Эльдар Аллахвердиев (до 90 кг).

Дзюдоисты имеют в своей копилке по бронзовой награде командного первенства Европы, а также медали первенств России и кубков Европы, сообщили в областном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

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