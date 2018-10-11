В Тюмени телефонные мошенники навязывают пенсионерам дорогие лекарства

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-11T11:16:41+03:00

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В Тюмени вновь активизировались мошенники, которые дурят пенсионеров. Они под видом медработников звонят на стационарные телефоны и предлагают дорогие, но якобы очень эффективные лекарства, с большой скидкой.

Так, накануне в отдел полиции №5 обратилась 71-летняя женщина, которая сообщила, что неизвестный мужчина пытался продать ей препараты за 120 тысяч рублей. Деньги нужно было перевести на банковскую карту, после товар будет доставлен на дом. Сделка не состоялась из-за того, что пенсионерку вовремя остановил родственник, который приехал к ней в гости.

Сейчас полицейские устанавливают личность подозреваемого и рекомендуют тюменцам позаботиться о своих пожилых родственниках. Мошенники каждый раз придумывают новые способы обмана.