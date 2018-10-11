Тюменцы могут стать участниками конкурса управленцев «Лидеры России»

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-11T10:21:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Тюменской области могут стать участниками конкурса управленцев «Лидеры России». Прием заявок от претендентов стартовал накануне, 10 октября. Одной из главных особенностей конкурса этого года станет расширение возрастных рамок участников.

Так, возраст повышен с 50 до 55 лет, минимальный порог остался прежним - 25 лет, отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая накануне на пресс-конференции. Кроме этого, в состязаниях смогут принять участие соотечественники со всего мира.

- Нам часто писали соотечественники, живущие не в России, в странах СНГ, в бывших странах Советского Союза, в странах дальнего зарубежья, разговаривающие на русском языке, которые говорили о том, что тоже хотели бы принять участие. И вот решением наблюдательного совета у нас открыта возможность регистрации не только для граждан России, но и для соотечественников, в какой бы стране мира они ни жили, - отметил Кириенко.

Еще одно изменение связано с появлением группы из 20 компаний-партнеров, которые будут участвовать в подготовке заданий и оценке конкурсантов, а также отбирать для себя лучшие кадры, передает ТАСС.

Подать заявки для участия в конкурсе все желающие могут с 10 октября по 24 октября на сайте проекта. После этого начнется заочный этап конкурса. Он продлится до декабря. Полуфиналы пройдут во всех федеральных округах в январе-феврале 2019 года. Организаторы ожидают, что в них примут участие не менее 2,7 тыс. участников.

- Финал запланирован на март. Мы думаем, что до него дойдет порядка 300 человек, из которых будет выбрано 100 победителей, - отметил руководитель автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Напомним, «Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Его победители имеют возможность получить образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а также шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва. Из 100 победителей первого конкурса уже более 70 получили назначения в органы власти и госкомпании. В частности, двое конкурсантов были назначены врио губернатора.

На сегодняшний день подано уже свыше 19,5 тысяч заявок. Количество претендентов растет с каждой минутой. Участие в конкурсе бесплатное.