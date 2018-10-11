Жителей Тюмени приглашают обсудить будущее парка «Заречный»

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-11T10:07:10+03:00

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Обсуждение концепции благоустройства парка «Заречный» пройдет в Тюмени 12 октября. Заседание общественной комиссии по развитию городской среды пройдет в 18 часов в актовом зале школы № 43 (ул. Щербакова, 94). Его возглавит заместитель главы города Максим Афанасьев.

Опросы о том, что хотят видеть в парке тюменцы, проходил на портале «Я решаю!» и в городских пабликах социальных сетей. С учетом пожеланий и мнений горожан разработан проект парка.

- Сегодня заречная часть – один из перспективных районов, в первую очередь, он должен стать комфортным для всех его жителей, - отметил Максим Афанасьев.

Встреча пройдет в формате открытого диалога, сообщили в пресс-службе мэрии. К обсуждению приглашены депутаты, руководители структурных подразделений администрации города, представители ТОСа, общественных организаций, архитекторы и горожане.