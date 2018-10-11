В музейном комплексе Тюмени горожанок бесплатно проверят на рак молочной железы

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-11T09:24:25+03:00

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Месячник по профилактике рака молочной железы стартует в Тюмени с 13 октября. Его проведет Областной центр медицинской профилактики совместно с Медицинским городом. В здании музейного комплекса имени Словцова (ул. Советская, 63) в этот день с 11.30 до 16.00 пройдет профилактическая акция «Я прошла!».

Женщины бесплатно смогут пройти осмотр у онколога-маммолога и онколога-дерматолога, сделать УЗИ-диагностику щитовидной железы, померить артериальное давление, уровень сахара и холестерина крови, биоимпедансометрию, а также пройти консультацию психолога и тест на психо-эмоциональное состояние.

Дополнительно будет организован мастер-класс по самодиагностике образований молочной железы и правильному подбору женского белья. Помимо этого, каждая участница акции получит информационный буклет о доступных в Тюменской области по полису ОМС видах онкоскрининговых программ, календарь женского цикла и другие полезные профилактические материалы.

- Онкологические заболевания молочной железы - самое распространенное злокачественное заболевание у женщин. Вылечить его в 98 процентах случаев помогает ранняя диагностика, - напомнила заведующая Центром женского здоровья Медицинского города Валерия Павлова.

Ежегодно почти у 600 тюменок диагностируется эти заболевания. В более 29% случаях недуг обнаруживают на поздних стадиях.

- Каждая женщина должна быть знакома с этой проблемой, надо уметь проводить самообследование молочных желез, обязательно раз в год посещать кабинеты раннего выявления заболеваний, регулярно проходить УЗИ молочных желез женщинам до 40 лет, а женщинам старше – маммографию. Но главное, при малейшем подозрении обращаться к врачу, - подчеркнула Павлова.

Главврач Областного центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Ирина Ревнивых сообщила, что в 2017 году в рамках месячника в торговых центрах Тюмени прошли осмотр 430 женщин. У 36 из них выявлены подозрения на патологию молочной железы, у одной тюменки - рак. Именно поэтому тюменкам стоит прийти на акции, а также рассказать о нейсвоим мамам, подругам и старшим дочерям.

Также все пришедшие на акцию женщины смогут сфотографироваться в тематической фотозоне, поучаствовать в создании арт-объекта, приготовить полезные и вкусные сладости, освоить азы гимнастики лица и научиться плести красивые косы.

Кстати, всех женщин, пришедших на мероприятие в красном, ждет сюрприз, заинтриговали в областном департаменте здравоохранения.