Только половина тюменских компаний проводит обучение сотрудников

СЕГОДНЯ 08:57 2018-10-11T08:57:48+03:00

Почти каждый пятый работник в Тюмени вообще никогда не проходил учебу на работе

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Только половина тюменских компаний и предприятий отправляют своих сотрудников на обучение. А 18% работников вообще никогда не сталкивались с обучением на работе. Остальные проходили разного рода курсы хотя бы однажды.

48% тюменцев отмечают, что на нынешнем месте работы обучение сотрудников не проводится совсем. Это самый высокий показатель в России, сообщают эксперты портала по поиску работы и персонала HeadHunter. Средние данные по стране – 40%.

На вопрос – почему нет обучения? – большинство соискателей отвечают: потому что отсутствует желание у начальства (55%). 26% отметили, что на обучение не хватает бюджета, 12% – что нет такой необходимости. И только 5% соискателей, оставшихся без обучения, признались, что этого не хотят сами сотрудники.

Опрос также показал, что почти у половины (42%) тюменцев, в чьих компаниях есть обучение, оно проходит лишь раз в год. 16% садятся за условную парту раз в полгода, 19% – каждый квартал и только 6% - каждый месяц. В 42% случаев обучение проходит в онлайн-формате.

«Среди онлайн-способов обучения, по мнению респондентов, чаще всего встречаются онлайн-курсы повышения квалификации (48%) и онлайн-лекции (43%), – отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. – Главными плюсами такого формата респонденты назвали возможность повторного просмотра или прослушивания учебных материалов, а также современный подход и мобильность. А вот главный минус – это отсутствие живого общения. Возможно, именно поэтому работодатели чаще прибегают к обучению оффлайн».

Любопытно, что 28% респондентов, проходивших обучение на работе, утверждают, что сделали это по приказу руководства. Но большинство – 67% – все-таки хотели приобрести новые знания и опыт. В целом, соискатели, проходившие обучение на работе, положительно оценивают этот опыт: 88% отметили, что благодаря этому их продуктивность выросла.