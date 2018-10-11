2018-10-11T08:02:24+03:00
Происшествия

В Тюменской области пропал 33-летний Юрий Кайгородов

О мужчине ничего неизвестно уже четвертый месяц
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области пропал 33-летний Юрий КайгородовВ Тюменской области пропал 33-летний Юрий Кайгородов
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В Ялуторовском районе пропал 33-летний Юрий Кайгородов. Он еще 15 июня вышел из своего дома в деревне Беркут и не вернулся.

На вид ему 33-35 лет, рост 175 см, среднего телосложения волосы светлые, короткие, глаза серо-голубые. Осбые приметы: картавит, нет трех передних зубов, на лбу справа шрам, на правом плече татуировка в виде полосы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Юрии Леонидовиче, просим позвонить по телефонам полции 02/112 полиция; 8(34535)3-57-02, 3-57-21 -Дежурная часть МО МВД России «Ялуторовский»

Либо волонтерам поискового отряда “Белая Сова - Тюмень” 8-932-32-39-911.

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