В Тюмени начались кражи зимних автошин
В Тюмени начались кражи автошин. Накануне, 10 октября, в отдел полиции № 4 обратилась горожанка. У нее из гаража утащили комплект зимней резины т два пластиковых окна.
Полицейские еще ищут воров и напоминают, что автошины - самые частые кражи из гаражей.
Как правило, преступники проникают в гараж через ворота перепиливая их или срывая навесные замки, либо отгибают ворота или разрушают стены. Иногда используют портативные газорежущие устройства, вырезая замки.
В целях предупреждения преступного замысла на ранней стадии и сохранности Вашего имущества:
- установите автономную либо централизованную в составе гаражного кооператива охранную сигнализацию;
- серьезно подойдите к креплению замков на воротах (калитке);
- приварите к воротам дополнительные металлические пояса вертикальной горизонтальной жесткости;
- используйте потайные петли ворот либо наварите на гаражные петли специальные прутки;
- соорудите металлический каркас внутри помещения гаража;
- произведите дополнительное цементирование металлических крюков в плитах бетонных гаражных боксов, обеспечивающих перекрытие.
Следование данным рекомендациям значительно увеличит время проникновения злоумышленников в гаражный бокс и защитит Ваше имущество от преступных посягательств.