2018-10-11T07:54:10+03:00
Происшествия

В Тюмени начались кражи зимних автошин

Первые заявления уже поступают в полицию
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени начались кражи автошин. Накануне, 10 октября, в отдел полиции № 4 обратилась горожанка. У нее из гаража утащили комплект зимней резины т два пластиковых окна.

Полицейские еще ищут воров и напоминают, что автошины - самые частые кражи из гаражей.

Как правило, преступники проникают в гараж через ворота перепиливая их или срывая навесные замки, либо отгибают ворота или разрушают стены. Иногда используют портативные газорежущие устройства, вырезая замки.

В целях предупреждения преступного замысла на ранней стадии и сохранности Вашего имущества:

- установите автономную либо централизованную в составе гаражного кооператива охранную сигнализацию;

- серьезно подойдите к креплению замков на воротах (калитке);

- приварите к воротам дополнительные металлические пояса вертикальной горизонтальной жесткости;

- используйте потайные петли ворот либо наварите на гаражные петли специальные прутки;

- соорудите металлический каркас внутри помещения гаража;

- произведите дополнительное цементирование металлических крюков в плитах бетонных гаражных боксов, обеспечивающих перекрытие.

Следование данным рекомендациям значительно увеличит время проникновения злоумышленников в гаражный бокс и защитит Ваше имущество от преступных посягательств.

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