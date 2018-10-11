2018-10-11T07:18:55+03:00
Происшествия

В пансионате на Олимпийской в Тюмени выгорела квартира

Тушили пожар 19 огнеборцев и 6 машин
Маргарита КАЛИНКИНА
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В пансионате на Олимпийской в Тюмени выгорела квартира. Фото ОФПС 32В пансионате на Олимпийской в Тюмени выгорела квартира. Фото ОФПС 32
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В Тюмени по улице Олмпиской выгорела квартира в одном из пансионатов. Огонь вспыхнул на 6-м этаже 8-этажного дома накануне, 10 октября в 10.32.

Первыми на пожар выехали огнеборцы из специализированной пожарно-спасательной части и были на месте через 6 минут после вызова. Они эвакуировали из здания 37 человек. В результате никто не пострадал.

На пожаре работали 19 огнеборцев 4 основные пожарные машины и две - специализированные, сообщили в 32-м отряде Федеральной противопожарной службы. Огонь был ливидирован уже через 20 минут после начала тушения. В горящей квартире повреждено чуть больше 2-х метров, все остальное помещение покрыто копотью и сажей.

Фото ОФПС 32

Фото ОФПС 32

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