На улицах Тюмени появились «шагающие автобусы»
«Родительские патрули» вышли на улицы Тюмени. Они несут дежурства возле школ, где произошли ДТП по неосторожности детей-пешеходов. Родители разъясняют школьникам опасность перехода дороги вне пешеходных переходов.
Ответственные родители вместе с автоинспекторами показывают детям маршруты до дома, где соблюдаются все правила дорожной безопасности.
В городе также организованы «шагающие автобусы». Родители организуют массовые шествия с учениками из разных школьных параллелей.
Усилия «родительских патрулей» поддерживают наряды ДПС, контролирующие соблюдение ПДД водителями и родителями, привозящими детей в школу на своих автомобилях. Ежедневно дежурства проходят у нескольких образовательных учреждений, сообщили в областной Госавтоинспекии.