На улицах Тюмени появились «шагающие автобусы»

СЕГОДНЯ 06:21 2018-10-11T06:27:09+03:00

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«Родительские патрули» вышли на улицы Тюмени. Они несут дежурства возле школ, где произошли ДТП по неосторожности детей-пешеходов. Родители разъясняют школьникам опасность перехода дороги вне пешеходных переходов.

Ответственные родители вместе с автоинспекторами показывают детям маршруты до дома, где соблюдаются все правила дорожной безопасности.

В городе также организованы «шагающие автобусы». Родители организуют массовые шествия с учениками из разных школьных параллелей.

Усилия «родительских патрулей» поддерживают наряды ДПС, контролирующие соблюдение ПДД водителями и родителями, привозящими детей в школу на своих автомобилях. Ежедневно дежурства проходят у нескольких образовательных учреждений, сообщили в областной Госавтоинспекии.