2018-10-11T05:13:37+03:00
Звезды

В Тюмени стартует первый культурный форум «Точки роста»

На него соберутся около тысячи работников самых разных сфер культуры
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени стартует первый культурный форум «Точки роста»В Тюмени стартует первый культурный форум «Точки роста»
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Культурный форум «Точки роста» впервые сегодня, 11 октября, откроется в Тюмени. Около 1000 участников два дня в областной столице будут обсуждать новые направления своей деятельности, искать пути и решения существующих проблем, делиться опытом.

В программе — дискуссии, доклады, демонстрация опыта работы и культурных кейсов при участии экспертов в области культуры.

Форум пройдет по секциям: Библиотечное дело; Образование; Культура и досуг; Театр; Музыка; Музейное дело; Проектное управление в сфере «Культура».

Площадками для обсуждения станут: Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева, музейный комплекс имени Словцова, Тюменский драматический театр, Тюменская филармония, колледж искусств и культуры.

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