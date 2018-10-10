2018-10-10T21:41:19+03:00
Спорт

Фантастические эмоции: ФК "Тюмень" за несколько секунд вырвала победу у ЦСКА

Тюменский клуб прошел в 1/8 финала [ВИДЕО]
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фантастические эмоции: ФК "Тюмень" за несколько секунд вырвала победу у ЦСКА. Фото ФК "Тюмень"Фантастические эмоции: ФК "Тюмень" за несколько секунд вырвала победу у ЦСКА. Фото ФК "Тюмень"
Изменить размер текста:

Сумасшедшая игра. Сегодня, 10 октября, футболисты "Тюмени" по пенальти обыграли ЦСКА. Основная игра завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти тюменцы не пропустили ни одного гола, тогда как армецы - целых три! В итоге москвичи выбывают из Олимп-Кубка России, а сибиряки проходят в 1/8 финала.

К сожалению, сенсации не произошло, в Тюмень не приехал легендарный Акинфеев. Не было и других звезд ЦСКА. Всю игру местные болельщики были в напряжении, очень не хотелось проигрывать в сухую, и вот в самом конце матча сибиряки смогли забить гол и сравнять счет. После чего была назначена серия пенальти, где тюменцы уверенно победили.

Местные болельщики в восторге, матч сейчас активно обсуждается в соцсетях. К слову, скептики, несморя на успех, тоже есть.

- Ну да конечно... Только и можете побеждать резерв ЦСКА, - отметил Иван Константинопольский.

- Господи, вам самим не смешно, кого вы обыграли? - добавил Руслан Белый

В защиту тюменцев выссказался Владислав Солодов, который заметил, что ЦСКА есть ЦСКА.

- Очень всё уж странно что пропускают в конце, и ни одного раза не забить, - заметил Белый.

- Фантастические эмоции! Спасибо ФК "Тюмень"! А тем, кто говорит, что обыграли второй или даже третий состав - ребята это конские проблемы, можете хоть из детской школы выставлять футболистов. Когда вы обыграли второй состав "Реала" вам (и мне, кстати) это не мешало радоваться победе, - прокомментировал выссказывания московских болельщиков Юра Петров.

Следующую игру тюменцы проведут с "Оренбургом". Удачи!

Тюмень - ЦСКА 1:1 (3:0 пен.) ОБЗОР МАТЧА HD Кубок России 10.10.2018.Цска Тюмень Обзор матча Кубок России Сотрудничество: artemov.esc@gmail.com

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маленькие тюменцы нарисуют город будущего
Жители Тюмени поделились воспоминаниями из детства
Тюменцев ждут на благотворительный рок-концерт в поддержку животных
Тюменское кафе закрыли на 40 суток за нарушение санитарных норм
Пять тысяч рублей заплатит подросток, повредивший арт-объект «Я люблю Тюмень»
Федеральные гости остались довольны уровнем благоустройства Тюмени
Обещал оставить в покое: тюменец обвиняется в изнасиловании своей знакомой
В Тюмени из горящей многоэтажки эвакуировали жителей
Тюменка выплатила алименты матери, боясь остаться без машины
Роспотребнадзор подтвердил превышение выбросов ишимским заводом аминокислот
Пришел с букетом: следователи Ишима обвиняют в убийстве сотрудницы спорткомплекса ее мужа
Тюменская область приступает к реализации концепции «умный регион»
В Тюменской области завершился сезон клещей
Вернули с того света: тюменские медики спасли пациентку, перенесшую клиническую смерть дважды
Прокуроры Уватского района добились заключения договора соцнайма с сиротой
В Тюменской области стартовали обучающие игры по интернет-безопасности
«Рощино» закрыл вылеты авиакомпании "Atlasglobal Airlines"
В Тюмени пройдет первый региональный культурный форум «Точки роста»
Погода в Тюмени 10 октября: ожидается ясный и прохладный день