Фантастические эмоции: ФК "Тюмень" за несколько секунд вырвала победу у ЦСКА

10 Окт. 21:38 2018-10-10T21:41:19+03:00

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Сумасшедшая игра. Сегодня, 10 октября, футболисты "Тюмени" по пенальти обыграли ЦСКА. Основная игра завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти тюменцы не пропустили ни одного гола, тогда как армецы - целых три! В итоге москвичи выбывают из Олимп-Кубка России, а сибиряки проходят в 1/8 финала.

К сожалению, сенсации не произошло, в Тюмень не приехал легендарный Акинфеев. Не было и других звезд ЦСКА. Всю игру местные болельщики были в напряжении, очень не хотелось проигрывать в сухую, и вот в самом конце матча сибиряки смогли забить гол и сравнять счет. После чего была назначена серия пенальти, где тюменцы уверенно победили.

Местные болельщики в восторге, матч сейчас активно обсуждается в соцсетях. К слову, скептики, несморя на успех, тоже есть.

- Ну да конечно... Только и можете побеждать резерв ЦСКА, - отметил Иван Константинопольский.

- Господи, вам самим не смешно, кого вы обыграли? - добавил Руслан Белый

В защиту тюменцев выссказался Владислав Солодов, который заметил, что ЦСКА есть ЦСКА.

- Очень всё уж странно что пропускают в конце, и ни одного раза не забить, - заметил Белый.

- Фантастические эмоции! Спасибо ФК "Тюмень"! А тем, кто говорит, что обыграли второй или даже третий состав - ребята это конские проблемы, можете хоть из детской школы выставлять футболистов. Когда вы обыграли второй состав "Реала" вам (и мне, кстати) это не мешало радоваться победе, - прокомментировал выссказывания московских болельщиков Юра Петров.

Следующую игру тюменцы проведут с "Оренбургом". Удачи!