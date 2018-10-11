2018-10-11T04:21:00+03:00
Общество

Погода 11 октября в Тюмени: дождь и ветер

Воздух прогреется до +6 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 11 октября в Тюмени: дождь и ветерПогода 11 октября в Тюмени: дождь и ветерФото: Ольга Крыльцова
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Ветреная погода в Тюменской области продолжается. Синоптики уже третий день предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях. В четверг, 11 октября, южный и юго-западный ветер будет достигать 9-14 м/с, в отдельных районах порывы составят 19 м/с.

Небо затянут облака, пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха поднимется до +5 +10 градусов.

В Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске дождь зарядит с утра и до вечера, ветер будет до 15 м/с, а термометры покажут всего +6 градусов.

В Ишиме дождик будет небольшим, но тоже в течение всего дня, воздух прогреется до +10 градусов.

11 октября отмечается Международный день девочек. Он провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года в знак признания прав девочек и призван поощрять расширение прав и возможностей девочек. Девочки-подростки имеют право на безопасность, образование и здоровье не только в период критически важного становления, но и по мере взросления и превращения в женщин.

11 октября в 2018 году также празднуется Всемирный день зрения. В этот день проводятся просветительские и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение болезней глаз.

В народном календаре этот день назван Харитоновым. В этот день нужно было сидеть дома, не ходить в гости и даже, по возможности, не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу. Домашними делами заниматься тоже не следовало, ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы – это считалось плохой приметой.

В этот день особенно следовало опасаться кареглазых, а то пуще – черноглазых людей.

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