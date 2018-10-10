2018-10-10T16:13:51+03:00
Общество

Маленькие тюменцы нарисуют город будущего

В областном центре стартует конкурс рисунков
Марина Васильева
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В областном центре объявлен прием работ на конкурс «Тюмень – город будущего». Принять в нем участие могут дети в возрасте от 3 до 12 лет.

Организаторы конкурса предлагают авторам работ поразмышлять о том, что такое город будущего, каким он должен быть? Рисунки могут быть выполнены карандашами, гуашью, пастелью и другими техниками изобразительного искусства.

- Город, в котором мы живём, уже совсем скоро будет принадлежать нашим детям. Будет ли это техносити или город-сад? Посмотрим, чего хочет будущее поколение тюменцев. Уверена, что они предложат много интересных решений, на которые нам стоит обратить внимание, - отметил депутат Тюменской области Думы, куратор проекта Елена Кашкарова.

Сбор рисунков, начавшийся 5 октября, завершится 18 октября. Один участник может представить сразу несколько работ, ограничений по количеству нет. В каждой возрастной группе будут определены три призовых места.

По окончанию голосования посетителей сайта «Детки!» жюри – партнеры конкурса и члены общественного совета Проекта – выберут 3-х победителей в каждой возрастной группе. Подведение итогов состоится 25 октября 2018 года.

- Мы с удовольствием поддерживаем многие творческие проекты Портала «Детки». Уверены, Тюмень глазами ее юных жителей будет городом счастья и улыбок, - отметила управляющая семейной стоматологии «Доктор Альбус» - одного из спонсоров проекта Регина Жилинская.

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