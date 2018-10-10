Жители Тюмени поделились воспоминаниями из детства

СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-10T15:55:49+03:00

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В минувшие выходные в торговых центра Тюмени прошел необычный перфоманс. Актеры театр «УЮТ» и молодежный театральный центр «Космос» предложили жителям города вспомнить о своем детстве.

Самые честные рассказы стали частью видеоролика. Более того, часть из них легла в основу спектакля-вербатима «Кошка из головы не идет». Он пройдет 12 октября в молодежном театральном центре «Космос».

Режиссер поставноки Светлана Ханжина решила поставить спектакль в формате вербатим, состоящий из реальных монологов или диалогов обычных людей, перепроизносимых актёрами. Тема спектакля родилась из интервью, которые собирали актеры.

- Сначала мы искали истории о родителях, но так получилось, что во всех интервью, которые мы собрали, был какой-то травматический опыт. Поэтому и темой спектакля стали детские травмы, связанные с родителями. Хотелось собрать сильный актёрский состав, поэтому подбирали актеров из разных театров Тюмени на конкретные роли, — говорит Светлана Ханжина.

По словам психолога Юлии Щепиной, формат спектакля имеет психотерапевтический потенциал, дает возможность выразить в творчестве травматический опыт и освободиться от него. Кстати, после его показа 12 октября все зрители смогут обсудить постановку с профессиональными психологами.