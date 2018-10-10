2018-10-10T15:55:49+03:00
Звезды

Жители Тюмени поделились воспоминаниями из детства

Горожане стали участниками театрального перфоманса
Марина Васильева
Поделиться:
Фото vk.com/teatrkosmosФото vk.com/teatrkosmos
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в торговых центра Тюмени прошел необычный перфоманс. Актеры театр «УЮТ» и молодежный театральный центр «Космос» предложили жителям города вспомнить о своем детстве.

Самые честные рассказы стали частью видеоролика. Более того, часть из них легла в основу спектакля-вербатима «Кошка из головы не идет». Он пройдет 12 октября в молодежном театральном центре «Космос».

Режиссер поставноки Светлана Ханжина решила поставить спектакль в формате вербатим, состоящий из реальных монологов или диалогов обычных людей, перепроизносимых актёрами. Тема спектакля родилась из интервью, которые собирали актеры.

- Сначала мы искали истории о родителях, но так получилось, что во всех интервью, которые мы собрали, был какой-то травматический опыт. Поэтому и темой спектакля стали детские травмы, связанные с родителями. Хотелось собрать сильный актёрский состав, поэтому подбирали актеров из разных театров Тюмени на конкретные роли, — говорит Светлана Ханжина.

По словам психолога Юлии Щепиной, формат спектакля имеет психотерапевтический потенциал, дает возможность выразить в творчестве травматический опыт и освободиться от него. Кстати, после его показа 12 октября все зрители смогут обсудить постановку с профессиональными психологами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маленькие тюменцы нарисуют город будущего
Тюменцев ждут на благотворительный рок-концерт в поддержку животных
Тюменское кафе закрыли на 40 суток за нарушение санитарных норм
Пять тысяч рублей заплатит подросток, повредивший арт-объект «Я люблю Тюмень»
Федеральные гости остались довольны уровнем благоустройства Тюмени
Обещал оставить в покое: тюменец обвиняется в изнасиловании своей знакомой
В Тюмени из горящей многоэтажки эвакуировали жителей
Тюменка выплатила алименты матери, боясь остаться без машины
Роспотребнадзор подтвердил превышение выбросов ишимским заводом аминокислот
Пришел с букетом: следователи Ишима обвиняют в убийстве сотрудницы спорткомплекса ее мужа
Тюменская область приступает к реализации концепции «умный регион»
В Тюменской области завершился сезон клещей
Вернули с того света: тюменские медики спасли пациентку, перенесшую клиническую смерть дважды
Прокуроры Уватского района добились заключения договора соцнайма с сиротой
В Тюменской области стартовали обучающие игры по интернет-безопасности
«Рощино» закрыл вылеты авиакомпании "Atlasglobal Airlines"
В Тюмени пройдет первый региональный культурный форум «Точки роста»
Погода в Тюмени 10 октября: ожидается ясный и прохладный день